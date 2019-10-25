باكو 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسالتقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني على هامش أعمال القمة ال18 لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية (باكو).وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات كافة ، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي .// انتهى //17:23ت م0095