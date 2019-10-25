سياسي / وزير الخارجية الكويتي يلتقي الرئيس الأفغاني
الجمعة 1441/2/26 هـ الموافق 2019/10/25 م واس
باكو 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس
التقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني على هامش أعمال القمة ال18 لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية (باكو).
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات كافة ، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي .
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17:23ت م
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