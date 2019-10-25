الرياض 26 صفر 1441هـ الموافق 25 أكتوبر 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الكساندر فان دير بيلن الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //17:29ت م0096