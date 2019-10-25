تبوك 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسشاركت جمعية التوحد بمنطقة تبوك ممثلة في رئيس مجلس إدارتها الدكتور سالم خليل الضاحي ,أمس , في فعاليات المؤتمر السعودي الأول لأبحاث التوحد, الذي نظمته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن, واستمر على مدى ثلاثة أيام للفترة من 22 ولغاية 24 أكتوبر 2019 , وذلك في مركز أبحاث العلوم الصحية بالجامعة بالرياض.وأوضح الدكتور الضاحي , أن المشاركة في المؤتمر كانت بورقة عمل بعنوان "المسح الميداني عن اضطراب طيف التوحد" وهو من البرامج التي قامت بها الجمعية بهدف الكشف المبكر عن اضطراب التوحد للأطفال, بالإضافة إلى توعية الأمهات والمجتمع للكشف عن اضطراب التوحد , من خلال المسح الميداني للأطفال للأعمار بين 18 - 24 شهراً بالمراكز الصحية للطفل السليم بمدينة تبوك بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة كمرحلة أولى لبرنامج, نفذها أخصائيات التربية الخاصة بعد أن جرى تدريبهم من قبل متخصصين في التوحد بالتنسيق مع فريق عمل الجمعية برئاسة الرئيس التنفيذي للجمعية هيفاء السالم.وأشار إلى أن نتيجة المرحلة الأولى للمسح كانت بنسبة اضطراب التوحد لدى الأطفال 0،02 , الذين جرى تحويلهم للتشخيص النهائي في مجمع الأمل بتبوك و عمل برنامج تأهيلي للأطفال الذين تم تشخيصهم بالاضطراب , مضيفاً أن المرحلة الثانية للمسح الميداني سوف تشمل بمشيئة الله الروضات والحضانات في مدينة تبوك , في حين ستكون المحافظات التابعة للمنطقة ضمن المرحلة الثالثة.وأكد الضاحي , أن الجمعية تهدف من خلال هذه المشاركات لتحقيق رسالة وأهداف الجمعية, في الإسهام في خدمة ذوي اضطراب طيف التوحد و إبراز قدراتهم والعمل على توفير البيئة المناسبة لدمجهم في المجتمع من خلال البرامج التي تعزز إمكانياتهم بالتعاون والتنسيق مع الشركاء المهتمين كافة بهذا الشأن, بالإضافة إلى تدريب وتأهيل أسر المصابين باضطراب التوحد ومساندتهم نفسياً ومعنوياً واجتماعياً وتوفير خدمات التدخل المبكر وبرامج المساندة المتميزة بالجودة العالية مع ضمان الخصوصية المطلقة والاحترافية المهنية استشعاراً للمسؤولية الوطنية والاجتماعية, معرباً عن شكره لجميع من شارك في دعم أعمال الجمعية وفي تحقيق أهدافها من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنسوبيها.// انتهى //18:37ت م0112