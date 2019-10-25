باكو 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسالتقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم, وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جي شانكار، وذلك على هامش أعمال القمة ال18 لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية باكو .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات, إضافة إلى استعراض الأوضاع والتطورات على المستويين الإقليمي والدولي.// انتهى //18:51ت م0116