عمّان 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسعقد وزراء خارجية الأردن و مصر والعراق اليوم إجتماعاً ثلاثياً، على هامش أعمال القمة الثامنة عشر لدول حركة عدم الإنحياز، المنعقدة في العاصمة الأذرية باكو.وقالت وزراة الخارجية الأردنية في بيان : إنه تم خلال الإجتماع بحث العلاقات المشتركة بين الدول الثلاث، وسبل تطوير التعاون الإقتصادي والتنموي والثقافي المشترك، والآليات الممكنة لتفعيل عمل القطاعات الفنية ذات الصلة، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور السياسي بين الدول الثلاث .كما تم مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية والأزمة السورية والحرب المشتركة على الإرهاب ومستجدات الأزمة اليمنية والليبية .وأضاف البيان أن الوزير شكري أطلع المجتمعون بالمستجدات المتصلة بمفاوضات سد النهضة، ومخرجات اللقاء الذي عقده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في سوتشي ، مؤكداً أن مصر تسعى للتوصل لحل يحفظ حقوق الدول الثلاث، وعلى أساس القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، ومن خلال اتفاق ملزم، لا يؤدي للإضرار بمصالح مصر وأمنها المائي.وأوضح البيان تأكيد الدول الثلاث دعمهم للحكومة العراقية في جهودها المستهدفة تثبيت الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب العراقي والمحافظة على المكتسبات المتحققة في النصر على عصابات داعش الارهابية في العراق .وأشار البيان بأن وزراء الدول الثلاث بحثو التحضيرات لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والذي سيعقد في 18 من الشهر القادم في نيويورك، إضافة إلى اتفاقهم على عقد اللقاء الوزراي القادم في العاصمة الأردنية مطلع الشهر المقبل، تحضيراً للقمة الثلاثية المقبلة، على مستوى القادة، المزمع عقدها في العاصمة العراقية بغداد .//انتهى//19:01ت م0117