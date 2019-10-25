وادي الدواسر 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واساُختتمت الأنشطة الطلابية بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في محافظة وادي الدواسر، يوم أمس الدورة التدريبية "الخرائط الذهنية طريقك للتميز الأكاديمي"، التي قدمها عضو هيئة التدريس بكلية التربية الدكتور محمد حسن الأبيض.وتضمن محتواها التعرف على مفهوم الخرائط الذهنية ، وأهدافها ، وكيفية توظيف الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم في تعزيز التعلم والاستيعاب والحفظ، بالإضافة الى تطبيقات على الخرائط الذهنية.وأفاد وكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور علي بن عبدالله آل بزيع، أن الدورة جاءت بهدف مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي بشكل افضل ، وذلك لما تتميز به تلك الخرائط الذهنية من مساهمة في تزويد الطالب بالطاقة الإيجابية أثناء الدراسة مما يجعله يُقدم على استكمال مذاكرة المناهج والمقررات بفاعلية وكفاءة أعلى.// انتهى //19:04ت م0121