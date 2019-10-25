جدة 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسانطلقت اليوم, أعمال الجمعية السعودية للأشعة من خلال عقد ورشة عمل لمؤتمرها العلمي الثاني عشر, وتستمر الورش خلال الفترة ٢٥ - ٢٦ اكتوبر2019م, بمشاركة 60 متحدث من مختلف أنحاء العالم, وذلك بمحافظة جدة.وأوضحت رئيسة المؤتمر ورئيسة الجمعية السعودية للأشعة واستشاري أشعة الصدر والقلب الدكتورة لمياء جمجوم أن المؤتمر سيقدم ثمان ورش عمل, تتضمن ورشة عمل خاصة بالتعامل مع آلام الصدر الحاده، وورشة عمل تصوير المفاصل بالموجات الصوتية، وورشة عمل التصوير المقطعي المزدوج للطاقة، وورشة عمل تصوير الكبد بالموجات الصوتية ، وورشة تصوير الثدي بالأشعة السينية و الصوتية ، بالإضافة إلى ورش عمل خاصة بتدريب فنيي الأشعة، مع العلم أن المؤتمر وورش العمل تكون مدعومة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بساعات تعليم مستمر .وأضافت الدكتورة لمياء أن المؤتمر يعزز من الدراسة والابحاث ويحصر المهتمين بعلم الأشعة من استشاريين و أخصائيين وأطباء مقيمين و فنيي أشعة وممرضين وممرضات وطلاب ويناقش المؤتمر المواضيع المتعلقة بأشعة الثدي وأشعة الجهاز الحركي والعصبي وأشعة الجهاز الهضمي وأشعة الاطفال وأشعة الصدر والقلب وطرق الوقاية من الإشعاع.كما يناقش التحول في مجال الأشعة في المملكة رؤية 2030, ووضع الأشعة في القطاع الخاص.وتحدثت الدكتورة لمياء عن الجمعيات والمنظمات المشاركة ومنها جمعية شمال أمريكا للأشعة وعلم الامراض ، والجمعية الأمريكية للأشعة، والجمعية العربية للأشعة، والجمعية الأشعة العمانية، والمؤتمر الامارات السنوي للأشعة، والجمعية المصرية للأشعة، والجمعية السعودية للأشعة التداخلية، والجمعية الأوروبية للوقاية من الإشعاع، والجمعية الأشعة بالكويت، والجمعية العلمية السعودية للهندسة الطبية، وجمعية الوقاية من الإشعاع في العالم العربي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصحة.كما خصصت الدكتورة لمياء في المؤتمر دعوة عامة وذلك يوم الأحد٢٧ أكتوبر من الساعة ٨ -١٠مساءً لتوعية عن سرطان الثدي وطريقة الكشف المبكر والخيارات العلاجية.// انتهى //19:47ت م0124