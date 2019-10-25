عام / وزيرة الثقافة المالية تلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي
الجمعة 1441/2/26 هـ الموافق 2019/10/25 م واس
باماكو 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس
التقت معالي وزيرة الثقافة في جمهورية مالي، رحمة الله جالو، في مكتبها بالعاصمة باماكو، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي خالد بن مبروك الخالد.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مالي، ومناقشة أوجه التعاون المشترك لا سيما في مجال التبادل الثقافي بين البلدين الصديقين.
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20:08ت م
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