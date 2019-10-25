الأمم المتحدة 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسدعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى مانكور ندياي، المجتمع الدولي إلى حشد الجهود والطاقات بهدف إنجاح الانتخابات المقبلة.وقدم ندياي الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى إحاطة إلى مجلس الأمن اليوم بشأن الوضع في البلاد، مشيرًا فيها إلى أن السلطة الوطنية للانتخابات أصدرت جدولًا بشأن تسجيل الناخبين ابتداءً من يناير المقبل، حيث إن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستكون في 27 ديسمبر.وأعرب عن ارتياحه إزاء بدء السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى التحضير للانتخابات، مشيرًا إلى اعتماد قانون الانتخابات الجديد في يوليو الماضي، إلى جانب أن الحكومة خصصت أكثر من مليوني دولار لتمويل العمليات الانتخابية، إضافة إلى 19 مليون دولار تعهد بهما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأفريقي، مبديًا مخاوفه من عدم إمكانية إجراء الانتخابات في المواعيد المحددة نتيجة لعدم كفاية الموارد المالية والفنية والبشرية، إضافة إلى أمور أخرى من بينها استمرار انعدام الأمن.// انتهى //20:27ت م0131