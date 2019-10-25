الرياض 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واساستعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد انتصاراته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، بعدما تغلب على ضمك بهدف نظيف في ثاني أيام الجولة الثامنة من المسابقة.وسجل المغربي محمد فوزير هدف الرائد الوحيد في الدقيقة 53 من نقطة الجزاء، ليعود الفريق إلى الانتصارات بعد هزيمة وتعادل في الجولتين الماضيتين.وبهذه النتيجة يرفع الرائد رصيده إلى 8 نقاط يحتل بها المركز الـ11 في جدول الترتيب، بينما يتوقف رصيد ضمك عند 4 نقاط في المركز الأخير.// انتهى //20:45ت م0133