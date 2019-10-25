نواكشوط 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسمنح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي اليوم موريتانيا قرضًا بقيمة 52 مليون دينار كويتي.ووقع وزير الاقتصادي والصناعة الموريتاني الشيخ الكبير ملاي الطاهر، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم، اتفاقية القرض مع المستشار القانوني للمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أحمد عبد الحفيظ مهدي الذي يزور موريتانيا حاليًا.ويهدف القرض إلى تحسين كفاءة نظام النقل البري ويسهم في التكامل بين موريتانيا ومالي.// انتهى //20:58ت م0134