السيح 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسحققت جامعة جازان بطولة اختراق الضاحية للجامعات السعودية التي اختتمت اليوم بمدينة السيح ، بتنظيم من الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ضمن موسمه العاشر واستضافتهاجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج ، تحت رعاية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ .‏ وفي نتائج الفردي نال العداء ( فايز عبدالله السبيعي ) من جامعة جازان المركز الأول , وحل ثانياً عداء جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ( محمد أحمد مدخلي ) ، وفي المركز الثالث عداء جامعة جازان (إبراهيم محمد حكمي) .‏ وتوج رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني ، ووكيل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور مشاري العصيمي ، وأمين عام الاتحاد الدكتور صلاح السقاء ، وعميد شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام الدكتور ثلاب الشكره الفائزين بالمراكز الأولى في منافسات الفرق والفردي وتقديم الدروع والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والجوائز وكذلك تكريم حكام البطولة .‏ من جانبه قدم أمين عام الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور صلاح السقا شكره وتقديره لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وعلى رأسها معالي مدير الجامعة ووكلاؤه وعميد شؤون الطلاب على النجاح الكبير الذي حققته البطولة من الناحيتين الفنية والتنظيمية , مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الجامعة لتجهيز مكان السباق والتتويج , وتهيئة جميع السبل ليخرج هذا السباق بالشكل المميز , مقدماً التهنئة للفائزين من اللاعبين والجامعات , ومتمنياً حظاً أوفر لمن لم يحالفه التوفيق.// انتهى //21:14ت م0135