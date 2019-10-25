الرياض 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واستوج المنتخب السعودي للتايكوندو للسيدات اليوم بالمركز الثاني والثالث مكرر في منافسات الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي والمقامة بدولة الكويت.وجاء تحقيق أخضر التايكوندو الوصافة بعد انتزاعه ثلاث ميداليات فضيتين وبرونزية عبر اللاعبة أبرار بخاري التي حققت فضية وزن تحت 62 ، فيما حصلت اللاعبة دنيا أبو طالب على فضية وزن تحت 53 ، واللاعبة رهف الجوهي برونزية تحت وزن 46 .// انتهى //21:25ت م0137