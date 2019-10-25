إسلام آباد 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واساتفقت باكستان وماليزيا على بذل جهود مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار.جاء هذا الاتفاق خلال لقاء الرئيس الباكستاني الدكتور عارف ورئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد على هامش قمة حركة عدم الانحياز المنعقدة حالياً في باكو عاصمة آذربيجان.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:31ت م0138