أبوعريش 26 صفر 1441هـ الموافق 25 أكتوبر 2019م واسنظمت جمعية التنمية الاجتماعية بحاكمة أبوعريش اليوم ، دورة تدريبية بعنوان " تطوير الذات " ضمن مشروع " إكساب " الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جازان ، وذلك بمقر العمادة في أبوعريش .وشارك 255 شاباً وفتاة في الدورة التي هدفت بشكل عام إلى إكساب وتنمية معارف المشاركين بالمهارات الأساسية اللازمة للتعرف على الذات والقدرة على بلورة رؤيا ورسالة واضحة على المستوى الشخصي والعائلي والاجتماعي والمؤسسي ، إلى جانب تقدير وتحفيز الذات والتفكير الإيجابي والتنظيم وإدارة الذات، وتوضيح المهارات الأساسية السبع لإدارة الذات .كما شملت الدورة التعريف باستراتيجيات معاملة الذات وبناء الثقة بالنفس ، وإدارة الضغوط .يُذكر أن مشروع إكساب الذي انطلق مطلع شهر صفر الجاري يستهدف 1000 شاب وفتاة لتزويدهم بالمهارات والخبرات وتطوير الجوانب المعرفية والمهنية، وإكسابهم المهارات والخبرات ومساعدتهم لشق طريقهم المهني، عبر العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية في إدارة الموارد البشرية ومهارات التهيئة لسوق العمل، وإدارة المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى دورة تطوير الذات والتخطيط المالي، بمشاركة عدد من المتخصصين.// انتهى //22:41ت م0142