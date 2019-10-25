سياسي / البعثة الأممية تدين الهجمات المستمرة على المرافق الصحية في ليبيا
الجمعة 1441/2/26 هـ الموافق 2019/10/25 م واس
طرابلس 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس
أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة الهجمات على أي أهداف مدنية بما في ذلك المرافق الصحية والمستشفيات الميدانية والفرق الطبية.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد يرقى إلى جرائم حرب، مطالبة الجميع باحترام القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.
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23:19ت م
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