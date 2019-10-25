طرابلس 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة الهجمات على أي أهداف مدنية بما في ذلك المرافق الصحية والمستشفيات الميدانية والفرق الطبية.وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد يرقى إلى جرائم حرب، مطالبة الجميع باحترام القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.// انتهى //23:19ت م0146