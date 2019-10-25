بوجمبورا 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسقضت قوات الأمن في بوروندي على 14 مسلحًا، كانوا يخططون لشن هجوم في إقليم بوبانزا بشمال غرب البلاد.وقال نائب المتحدث باسم الشرطة في بوروندي مويس نكورونميزا إن المسلحين من إحدى الدول المجاورة لبوروندي قد دخلوا الإقليم وتم القضاء عليهم في منطقة موسيجاتي، مضيفًا أن المجموعة كانت تنوي تكرار مذبحة "روهاجاريكا" ، في إشارة إلى الهجوم الذي وقع العام الماضي وأودى بحياة 26 شخصًا على الأقل.من جهته أشار ضابط بالجيش، إلى أن المجموعة التي قتلت على أيدي قوات الأمن، كانت جزءًا من مجموعة أكبر دخلت البلاد من إحدى الدول المجاورة، ولم تعرف بعد دوافع المسلحين.// انتهى //23:24ت م0148