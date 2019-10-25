نواكشوط 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور هزاع بن زبن المطيري اليوم، حفل غداء تكريمًا لوفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة السعودية الموريتانية عساف بن سالم أبو اثنين، وذلك في إطار زيارة الوفد الرسمية التي يقوم بها حاليًا إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط .وحضر حفل الغداء رئيس وأعضاء فريق الصداقة الموريتاني، وأعضاء سفارة المملكة العربية السعودية في موريتانيا.‏‫// انتهى //23:24ت م0149