أبوعريش 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسبدأت اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي "خطوة نحو الإتقان" الذي تنفذه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش بالتعاون مع مركز بوح للاستشارات التربوية والتعليمية ، وذلك بقاعة التدريب باللجنة.وأوضح رئيس اللجنة عبده راجحي أن البرنامج الذي يستمر ستة أسابيع يهدف إلى تأهيل 25 فتاة على مهارات العمل التطوعي من خلال 8 ورش عمل تطويرية تصل إلى 80 ساعة تدريبية في مجالات التطوع وأساسيات الحاسب الآلي والإلقاء والتأثير والإسعافات الأولية وإدارة الأزمات، إلى جانب الكتابة الصحفية والإبداعية وصناعة المشاريع والمبادرات المجتمعية، فضلًا عن عدد من اللقاءات الإثرائية والمبادرات التطوعية.وكانت لجنة تنمية أبوعريش وقعت اتفاقية تعاون مع المركز بحضور المدير التنفيذي للمركز محمد الحليبي تشمل تبادل الخبرات وتأهيل وتطوير المتطوعين وتأسيس وحدة التطوع في اللجنة وفق المعيار الوطني والعمل على تأسيس نادٍ للفتيات في أبو عريش.// انتهى //00:48ت م0156