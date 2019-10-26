العارضة 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسأدى محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر بعد صلاة عصر اليوم ، بجامع أبو بكر الصديق في محافظة العارضة صلاة الميت على الشهيد الجندي أول إبراهيم بن حسين محمد كليبي أحد منسوبي الأمن العام الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .وقدم محافظ العارضة تعازي القيادة الرشيدة - أيدها الله - وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لوالد وأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد " كليبي " عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم - رحمه الله - مؤكدين على بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.//انتهى//00:50ت م0157