سكاكا 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واستفقد عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالجوف يتقدمهم نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي وأمين عام الجمعية الشيخ تراك عيد الضويحي أمس المقر الجديد لمشروع "حُلل" الخيري التابع للجمعية، الذي يعمل على استقبال الفائض من الملابس والمفروشات والأجهزة والأواني المنزلية وصرفها للمستفيدين .واستمع الأعضاء إلى شرح مفصل من المشرف على المشروع عن طريقة استقبال الفائض وفرزه ومن ثم صرفه عبر كشوفات المستفيدين بقاعدة البيانات الخاصة بالجمعية.وثمَّن الأعضاء الدور الكبير والفعَّال الذي تقوم به المتطوعات المشرفات على "حُلل" وسعيهن لتأمين أكبر عدد من الأسر المحتاجة بالفائض المناسب لهم.الجدير بالذكر أن المقر الجديد لمشروع "حُلل" الخيري يقع شرق طريق الأمير عبدالاله بن عبدالعزيز "الإقليمي" خلف مبنى هيئة الرقابة والتحقيق.// انتهى //00:50ت م0158