بكين 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واستسعى الصين والبرازيل إلى تعزيز علاقتهما التجارية والتعاون بين الاقتصادات الناشئة في البلدين.وجدد الرئيس الصيني شي جيبينغ ونظيره البرازيلي جايير بولسونارو الذي يزور بكين حاليًا، التأكيد على دعم العلاقات التجارية، وضرورة مواصلة التعاون بين الاقتصادات الناشئة، إضافة إلى زيادة مبادلات الصين التجارية مع البرازيل.وقال الرئيس الصيني: "إن الصين على استعداد لأن تستورد من البرازيل المزيد من المنتجات العالية الجودة وذات القيمة المضافة العالية التي تستجيب لحاجات السوق الصيني".وأعرب بيان مشترك بين الجانبين أن البلدين يعربان عن أملهما في تنمية مبادلاتهما في مجال المنتجات الزراعية عبر اتفاقات بين السلطات الجمركية والزراعية في البلدين.// انتهى //01:20ت م0159