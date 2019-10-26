نيويورك 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع.وصعد مؤشر (داو جونز) الصناعي القياسي بمقدار 36ر150 نقطة، ما نسبته 56ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 89ر26955 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) الأوسع نطاقًا بنسبة 40ر0 في المئة، ما يعادل 96ر11 نقطة، ليصل عند مستوى 25ر3022 نقطة.وحقق مؤشر (ناسداك) المجمع مكاسب بمقدار 32ر57 نقطة، ما نسبته 7ر0 في المئة لينهي تداولاته عند مستوى 12ر8243 نقطة.// انتهى //01:44ت م0160