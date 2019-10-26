الرياض 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنّئ رئيس النمسا.خالد بن سلمان يلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمنفيصل بن مشعل: مشروع التوازن الخيري في منطقة القصيم في توسع.أمير الشمالية يشدد على الدور الاقتصادي والاجتماعي للمعاهد التقنية والمهنية.أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية.محمد بن عبدالعزيز يشيد بجهود القطاعات الأمنية في جازان.محافظ القطيف يطمئن على احتياجات الصيادين.لبنان: مساعٍ لحرف التظاهرات ونصر الله يلوّح بـ«الحرب الأهلية».قيادي لبناني : نصر الله سقط داخل حاضنته الشعبية.المستوطنون.. اعتداءات عنصرية برعاية الاحتلال.رجوي: عدم محاسبة نظام خامنئي يشجعه على نشر جرائمه.// يتبع //07:56ت م0005