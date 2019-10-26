وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( رأب الصدع اليمني):تجيء مسودة الاتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي التي تم الانتهاء منها برعاية السعودية؛ لتؤكد الدور المهم الذي تضطلع به المملكة في رأب الصدع وتحقيق الأمن والاستقرار، من أجل أن تتوحد وجهة الجميع نحو القضاء على التسلط الحوثي السلالي الطائفي، الذي عاث في الأرض فسادا.واضافت : يمثل الاتفاق، الذي سيتم توقيعه يوم الثلاثاء القادم بإذن الله، نهاية لسوء الفهم والخلاف الذي حدث في الفترة الأخيرة، وما نتج عنه من استغلال العدو المشترك لذلك في توحيد صفوفه وإعادة انتشارها.وأشارت الى ان المملكة بما عرف عنها من حنكة وحكمة سياسية استطاعت أن تدير المشهد بهدوء وتؤدة وتهيئ لجميع الأطراف التوصل إلى حل سلمي ينهي مسببات الخلاف كافة، اعتمادا على المرجعيات الرئيسية المتفق عليها، دون أن يكون ذلك على حساب أي طرف من الأطراف، بما في ذلك المكون الجنوبي الذي تظل لمطالبهم كامل الوجاهة والاحترام.ورأت إن ما بذلته المملكة في هذا الاتفاق هو امتداد للأيادي البيضاء التي أشرعتها من أجل اليمن في جميع المجالات السياسية والاقتصادية، ويثبت سعيها لكل ما فيه صالح اليمن، بينما لم يجنِ اليمنيون من إيران إلا الدمار والخراب.// يتبع //07:56ت م0007