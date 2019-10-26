سكاكا 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسأسدل الستار أمس، على فعاليات وأنشطة مهرجان الجوف الشبابي "شباب توك" في نسخته الأولى، الذي نظمه فرع الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الجوف، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف.وأقيمت الأمسية الأخيرة من أماسي المهرجان وسط أجواء احتفالية وفعاليات ترفيهية مختلفة، كما تم خلال الأمسية إقامة المنافسات الختامية للألعاب الشعبية والمسابقات الإلكترونية.ونفذت جمعية الثقافة والفنون عددًا من الفعاليات المسرحية بحضور مهتمين وجمهور غفير من الزوار الذين حرصوا على حضور فعاليات الأمسية الأخيرة للمهرجان التي شارك فيها عدد من الشعراء والمنشدين.وفي الختام تم السحب على الجوائز اليومية، إضافة إلى تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات و الألعاب.// انتهى //08:35ت م0009