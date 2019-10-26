طرابلس 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،على وصول رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، إلى مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان لحضور القمة الـ 18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز، والتي عقدت هذا العام تحت عنوان التمسك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة منسقة لتحديات العالم المعاصر.وأشارت إلى لقاء النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، مع مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، في تونس، وتم بحث المستجدات الدولية والمساعي التي تبذل لتوحيد الجهد الدولي لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق إرادة الشعب الليبي ويحفظ السيادة الوطنية.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية في البلاد، موضحة تصاعد حدة الإشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق في محاور الطويشة و الخلاطات بطريق المطار ، كما سيطر الجيش على منطقة الأحياء البرية جنوب العاصمة .وعرجت على تجديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إدانتها الشديدة لاستهداف الأطقم الطبية والمرافق الصحية والعاملين بالقطاع، نافية تلقيها أي إحداثيات للمستشفيات الميدانية، مذكرة أن مثل هذه الهجمات محرَّمة بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.// انتهى //09:01ت م0010