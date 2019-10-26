جدة 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسوجّه نادي جدة الأدبي الثقافي الدعوة لأكثر من 150 باحثاً ومثقفاً وأديباً من جميع أنحاء المملكة للمشاركة في ملتقى قراءة النص السادس عشر تحت عنوان: "تحولات الخطاب الأدبي السعودي في الألفية الثالثة".وعبر رئيس النادي والمشرف العام على الملتقى الدكتور عبد الله عويقل السلمي في خطابه الذي وجهه للأدباء والمثقفين عن تطلعه إلى إسهامهم في أعمال الملتقى بما عهده النادي عنهم من تميز في مجال البحث العلمي والطرح المعرفي الجاد، مشيراً إلى أن بحوث الملتقى ستناقش العنوان من خلال مجموعة من المحاور.وأكد أن نادي جدة حريص على تنفيذ ملتقى النص لما له من أهمية وحضور في تضاريس الحركة الأدبية والنقدية، مبيناً أنه في كل عام يتم اختيار عنوان للملتقى ينبثق من أهمية المرحلة وما يتطلبه واقع الحركة الأدبية والنقدية.وبين السلمي أن الدعوات وجهت للجامعات والأندية الأدبية واللجان الثقافية بالمناطق للمشاركة في فعاليات هذه المناسبة الثقافية الكبيرة.من جانبه، أشار رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور سعيد بن مسفر المالكي، إلى أن النادي قد عكف منذ وقت مبكر على الإعداد لهذا الملتقى ليكون عنوانه ومحاوره وفق تطلعات الأدباء والمثقفين، مبينًا أن النادي حدد للباحثين المحاور، التي تشمل: ملامح الهوية الوطنية وتجلياتها في الخطاب الأدبي والقصيدة العمودية وسلطة البقاء والقصيدة الجديدة وأسئلة المرحلة الراهنة وتداخل الأنواع الأدبية من النوع إلى التماهي والآفاق الجديدة في السرد: الأنواع والتقنيات، إلى جانب الأدب السعودي في مقاربات النقد العربي واتجاهات النقد السعودي بين المنهجية والتطبيق وخطاب النص الدرامي السعودي وقضايا العصر.وحدد الدكتور المالكي آخر موعد لاستلام ملخصات البحوث في 20/ 11/ 2019م وآخر موعد لاستلام كامل البحوث 20/ 01/ 2020م وتصل المشاركات على الإيميل الخاص للملتقى (multaqa16@adabijeddah.com).وتمنى الدكتور المالكي من جميع المشاركين مراعاة ألا تخرج بحوثهم عن المحاور الفرعية المحددة، وأن تصل مشاركاتهم إلى النادي في غضون المدة المحددة، منوهاً أن قبول الملخصات لا يعني قبول البحث والموافقة على المشاركة.// انتهى //09:08ت م0011