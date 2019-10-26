نيويورك 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسأكدت الكويت أهمية استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار في الصومال خاصة في إطار تنفيذ نظام العقوبات باعتباره أداة فعالة لمساعدة الحكومة الفيدرالية في منع وصول السلاح إلى حركة الشباب وغيرها من التنظيمات المسلحة وتجفيف منابع تمويل تلك الحركات.جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ خلال جلسة لمجلس الأمن مساء أمس الجمعة.ونوه المنيخ بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الفيدرالية الصومالية في إطار إدارة الأسلحة والذخيرة الواردة لها والتحسن الملحوظ في نظام الإخطارات بموجب الرفع الجزئي لحظر السلاح الممنوح للصومال.كما رحب بنتائج منتدى الشراكة الصومالي الثاني الذي عقد في مقديشو مؤخرا لما لها من انعكاسات إيجابية مهمة على تنظيم النظام المالي للحكومة الفيدرالية وخطط التنمية الوطنية ودعم الخطة الانتقالية لنقل مسؤولية حفظ الأمن في البلاد من عاتق قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) إلى قوات الأمن الصومالية.// انتهى //09:37ت م0012