القاهرة 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إدانة مجلس النواب المصري القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، معلنًا رفضه جملة وتفصيلًا بوصفه صادرًا عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة.ونشرت إعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن بلاده ستحتفظ بقوة عسكرية محدودة شمال شرق سوريا لتأمين المنشآت النفطية، موضحًا أن واشنطن ستتخذ إجراءات لتعزيز انتشارها العسكرية بمنطقة دير الزور.وواكبت صحف السبت تطورات الوضع في الأراضي العراقية، مشيرة إلى مقتل 30 شخص وإصابة المئات في التظاهرات التي استؤنفت أمس بالعراق للمطالبة بالتصدي للفساد وتحسين الأوضاع المعيشية المتردية.ورصدت الوضع في الأراضي اللبنانية، مبرزة إغلاق الجيش اللبناني الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي ببيروت وسط إجراءات أمنية استثنائية مع انتشار العشرات من جنود الجيش بعد دعوات للتظاهر.وأنبأت عن إحباط قوات الجيش اليمني محاولة تسلل مجموعة من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهة حام بمحافظة الجوف.وتحدث صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن إصابة 77 فلسطينًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.// انتهى //09:50ت م0013