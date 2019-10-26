سكاكا 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف آلية جائزة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الجوف للتميز التعليمي والمؤسسي في نسختها الأولى للعام الدراسي 1441هـ، التي تم تدشينها سابقاً برعاية من سموه، بهدف تحفيز الميدان التعليمي لممارسة عمليات التميز التعليمي والمؤسسي، وتحسين العمليات وجودةالمخرجات.وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على رعايته لهذه الجائزة، مشيراً إلى أن الجائزة ستحفز الميدان التعليمي نحو الأداء المتميز، والعمل على نشر ثقافة التميز والعمل بإتقان، وحث جميع منسوبي ومنسوبات التعليم على التقدم للجائزة.من جانبه، أوضح مدير مركز التميز خالد بن طايع البلوي أن الجائزة السنوية تستهدف جميع فئات المجتمع التعليمي، وهي: الطالب "الثالث الثانوي، الثاني الثانوي"، المعلم، الخدمات التعليمية "وكيل المدرسة، المرشد الطلابي، رائد نشاط، أمين مصادر التعلم"، التميز المدرسي "القائد والمدرسة"، المشرف التربوي، الموظف الإداري، التميز المؤسسي "مكاتب التعليم"،المبادرات والتجارب، المنتج الإعلامي، العمل التطوعي، ورائد التعليم.وأضاف أنها متاحة للجميع عبر شروط للمشاركة لكل فئة، ويتم الالتزام فيها حسب معايير جائزة التعليم للتميز الوزارية ووفقاً للقوالب المحددة لكل فئة.//انتهى//10:11ت م0014