الخرطوم 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،تاكيد رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على المشاركة الإيجابية للسودان ضمن منظومة المجتمع الدولي من خلال الالتزام بالمعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية.وأشارت إلى مقتل متظاهرين وإصابة نحو مائة شخص، أمس في بغداد مع استئناف حراك احتجاجي.وتطرقت الصحف إلى إصابة عشرات الفلسطنيين أمس إثر قمع الاحتلال الاسرائيلى مسيرات العودة الأسبوعية السلمية على الشريط الحدودى لشرقي لحدود غزة.ولفتت الانتباه إلى إدانة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استهداف الأطقم الطبية والمرافق الصحية والعاملين بالقطاع.وركزت على مواصلة الحراك الشعبي في معظم المناطق اللبنانية لليوم التاسع على التوالي فيما سجلت عمليات قطع للطرقات الرئيسية في مناطق بيروت والجبل والجنوب والشمال والبقاع.// انتهى //10:12ت م0015