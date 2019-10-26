القاهرة 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأذربيجاني إلمار ممادياروف، على هامش القمة الثامنة عشر لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز، المنعقدة حاليًا بالعاصمة الأذربيجانية باكو.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، في تصريح اليوم، أن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأذربيجان.// انتهى //10:15ت م0016