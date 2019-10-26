بيروت 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالاعتداءات التي نفذها مجموعات تابعة لحزب الله الإرهابي ضد المتحجين المعتصمين في وسط بيروت للمطالبة باستقالة الحكومة في حين لم تظهر حتى الآن أية بوادر لحل سياسي يفضي إلى اقناع المتظاهرين بترك الساحات وعودة الأمور إلى طبيعتها.وتحدثت عن إصابة عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بالاختناق بالغاز المسيل للدموع أمس خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.ولفتت صحف السبت الانتباه إلى مقتل 27 شخصا وإصابة اكثر من 1700 بجروح مختلفة في المواجهات العنيفة التي وقعت في بغداد ومحافظات عراقية عدة أمس بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين المطالبين باسقاط الحكومة.وأخبرت عن إعلان الشرطة المغربية أنها أوقفت سبعة أشخاص يُشتبه في تخطيطهم لأعمال إرهابيّة نوعية باسم تنظيم داعش الإرهابي في عمليّة أسفرت أيضًا عن حجز أسلحة وذخائر.وأشارت إلى إعلان وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أمس أنها أرسلت تعزيزات عسكرية إضافية إلى مناطق حدودية مع تركيا في شمال شرق سوريا وذلك غداة إعلان واشنطن إرسال قوات جديدة إلى مناطق سيطرة الأكراد لحماية حقول النفط.وأوردت صحف لبنان إعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في تصريح له أمس أن بلاده تعتزم اتخاذ تدابير لتعزيز موقعها في منطقة دير الزور السورية ومنع عودة سيطرة الإرهابيين على المواقع النفطية.// انتهـى //10:21ت م0017