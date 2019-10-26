إسلام آباد 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم قرار محكمة لاهور العليا بإخلاء سبيل رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف بكفالة لأسباب صحية.واهتمت بتجديد باكستان احتجاجها على استمرار القوات الهندية في قصف مناطقها الحدودية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وتناقلت ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية باتفاق باكستان والهند على افتتاح معبر كرتاربور الحدودي، ودعوتها للهند بتطبيق الوضع في الشطر الخاضع لسيادتها من إقليم كشمير.واهتمت كذلك بدعوة باكستان والصين وروسيا إلى ضرورة استئناف عملية السلام الأفغانية لضمان الأمن الدائم في أفغانستان.وعرجت على اتفاق باكستان وماليزيا على بذل جهود مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار بشكل يخدم مصالح شعبي البلدين.أفغانياً تناقلت الصحف أنباء مقتل ما لا يقل عن 100 من عناصر حركة طالبان، خلال عمليات أمنية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في إقليم "بغلان" شمال البلاد.// انتهى //11:39ت م0019