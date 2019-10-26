رام الله 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وسلطت الصحف الفلسطينية الضوء على إعلان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد ، أن ماليزيا ستفتح سفارة معتمدة لها في فلسطين لتقديم المساعدات للفلسطينيين بسهولة أكبر.وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال رئيس الوزراء محمد اشتية "إننا ماضون في الانفكاك التدريجي من العلاقة الكولونيالية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي".وأوردت خبر إعلان مفوضية حقوق الإنسان التابعة للبرلمان العراقي ، ارتفاع حصيلة الضحايا الذين سقطوا في تظاهرات اليوم في بغداد والمحافظات الجنوبية إلى 21 قتيلا و 1797 جريحا.ونشرت خبر إرجاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة اتخاذ قرار بشأن تمديد أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وذلك بسبب عدم اتفاقها على مدة التمديد، بحسب ما أعلنته المفوضية الأوروبية.// انتهى //11:50ت م0022