بغداد 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسأكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم أن القوات الأمنية ستتعامل مع من وصفتهم بالمخربين المجرمين بحزم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب.واعتبرت القيادة في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم , تصرفات هؤلاء بالجريمة التي يجب التعامل بشكل ميداني وفوري وعاجل معها، محذرة من العبث بأمن المواطنين من قبل من وصفتهم بالمجرمين الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة, معلنة نيتها اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم ،داعية المتظاهرين إلى التبليغ عنهم وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم.ويأتي هذا البيان فيما بدأ المتظاهرون في بغداد وعدة محافظات بوسط وجنوب البلاد اعتصامًا مفتوحًا في الساحات العامة لحين تلبية مطالبهم, فيما اتخذت القوات الأمنية أعلى درجات الاستعداد والتاهب لمواجهة أي طارىء.وحاول متظاهرون صباح اليوم عبور جسر الجمهورية انطلاقا من ساحة التحرير باتجاه المنطقة الخضراء إلا أن القوات الامنية منعتهم.وكانت بغداد وست محافظات عراقية بوسط وجنوب العراق شهدت يوم أمس الجمعة خروج مظاهرات واسعة مطالبة بالاصلاحات , رافقتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط مالايقل عن 30 قتيلاً وأكثر من ألفي جريح .// انتهى //11:56ت م0023