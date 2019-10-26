روما 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في العاصمة الإيطالية روما اليوم، نائبة وزير الخارجية الإيطالي للتعاون الدولي السيدة إيمانويلا ديل ري، وقيادات وزارة الخارجية، ومختصي الشؤون السياسية والأمنية في الشرق الأوسط، والمبعوث الإيطالي لليمن بيتروزيللا، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيطاليا.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والصلات الطبية التي تربطهما وبناء علاقة متينة في مجال العمل الإنساني والتنموي.وأبرز الربيعة الجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة المقدمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لـ 45 دولة حول العالم ، وما يقوم به المركز من رفع معاناة الشعب اليمني بجميع المحافظات والمناطق اليمنية، مؤكدًا سعي المملكة الحثيث للحلول السلمية في اليمن وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ككل، كما تم التباحث في مجالات التعاون المتعددة.وفي نهاية اللقاء تبودلت الهدايا التذكارية.//انتهى//12:09ت م0024