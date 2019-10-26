الجزائر 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 اكتوبر 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على مشاركة الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح في قمة حركة دول عدم الانحياز بباكو عاصمة اذربيجان والقمة الاولى روسيا –افريقيا، حيث جدد موقف الجزائر من أزمات المنطقة العربية وفي مقدمتها الازمة الليبية.ورصدت مسيرات الجمعة الـ36 من الحراك الشعبي في العاصمة الجزائر ومدن اخرى للمطالبة بتغيير جذري للنظام السياسي.وتحدثت عن تأكيد مجموعة الدول الخمس بالساحل، خلال اجتماع قادتها بعاصمة موريتانيا نواكشوط، على عزمها المضي قدما في مواجهة الارهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار في محيط المجموعة المكونة من موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.وأشارت صحف السبت إلى دخول حزب الله اللبناني على خط المظاهرات المطالبة بالتغيير في لبنان بعدما دفع بالعشرات من عناصره أمس في الساحات والميادين ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المحتجين والقوى الأمنية.وعرجت على الوضع في العراق، مخبرة عن استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في بغداد أمس، للمطالبة باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية تمهيدا لاجراء انتخابات نزيهة.// انتهى //12:11ت م0025