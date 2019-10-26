ظهران الجنوب 27صفر 1441هـ الموافق 26أكتوبر2019م واستنظم إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب ممثلة بنادي الحي في مدرسة محمد بن القاسم بحي الغيل غداً، دورة " مهارات التأثير والذكاء الاجتماعي ".وتستهدف الدورة التي تستمر يومين طلاب التعليم العام لتعريفهم بطريقة الحصول على التأثير الإيجابي وتحريك الدوافع النفسية لدى الآخرين وأقوى الشخصيات المؤثرة، وكذلك تعريف الذكاء الاجتماعي ومظاهره ودور الأسرة في تنمية الذكاء الاجتماعي والمظاهر الخاصة به.//انتهى//12:11ت م0026