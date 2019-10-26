العيدابي27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسنفذ مكتب تعليم العيدابي بالتعاون مع فريق بذرة خير التطوعي النسائي بجمعية رواد مساء أمس، برنامج "سفراء الوطن للتعريف بتراث الوطن"، وذلك في المدرسة المتوسطة والثانوية الثانية بالعيدابي.وتضمن البرنامج العديد من الفقرات المتنوعة ومعرضاً عرضت فيه بعض الحرف اليدوية والموروثات الشعبية بالمنطقة، بهدف تعريف الطالبات بالموروث الشعبي والحرف اليدوية التي مازال أهالي المنطقة محافظين عليها.وفي ختام البرنامج كّرمت قائدة المدرسة فاطمه إبراهيم حوباني أعضاء الفريق على جهودهم المبذولة ومشاركتهم الفعالة في نجاح برنامج سفراء الوطن، متمنيةً لهم دوام التوفيق والسداد.//انتهى//12:14ت م0029