تونس 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بسلسلة اللقاءات التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيد مع رؤساء الأحزاب صاحبة الكتل الرئيسية في البرلمان التونسي، والتي تمحورت أساسا حول شكل وطبيعة الحكومة القادمة.وأوردت في هذا الشأن تشديد الرئيس التونسي على ضرورة تغليب جميع الأطراف للمصلحة الوطنية، والتسريع بتكوين حكومة جديدة، تنكب على إيجاد الحلول اللازمة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية الحارقة، وتلبي آمال الشعب التونسي في العمل والكرامة الوطنية، بعيدا عن كل أشكال المحاصصة الحزبية.وأنبات صحف السبت أن القيادة العامة للجيش الليبي أطلقت عملية عسكرية جديدة سميت بـ "قبضة الأسد" لاقتحام العاصمة طرابلس، وذلك بإرسال المزيد من العناصر الأمنية عند خطوط المواجهات مع قوات حكومة الوفاق جنوب العاصمة.ورصدت في شأن آخر رفض دعوات أطلقها المحتجون في لبنان المطالبة باستقالة الحكومة والرئيس، وسط استمرار موجة الاحتجاجات في الشارع اللبناني، لليوم التاسع على التوالي، تنديدًا بسوء الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد.وكتبت عن تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن خطط الانسحاب الكامل من سوريا في ضوء ما كشفه مسؤول رفيع في البنتاغون عن نوايا أمريكية لإرسال جنود ودبابات واليات إلى سوريا لحماية حقول النفط من تهديد تنظيم " داعش " الإرهابي.وتطرقت صحف تونس إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقر بأنه لن يتمكن من الوفاء بالموعد النهائي لانفصال بريطانيا عن التكتل نهاية شهر أكتوبر الجاري، داعيًا إلى انتخابات خلال شهر ديسمبر لإنهاء ما وصفه بكابوس أزمة البريكست.// انتهى //12:34ت م0031