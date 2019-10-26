بغداد 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على التظاهرات التي شهدتها بغداد وعدة محافظات في وسط وجنوب البلاد أمس الجمعة, والتي شارك فيها مواطنون يطالبون بالإصلاحات.وأشارت الصحف إلى أن التظاهرات سارت خلال الساعات الأولى لانطلاقها بسلمية وإنسيابية ومن دون احتكاكات كبيرة مع القوات الأمنية، لكنها شهدت لاحقا أحداثًا مؤسفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.وأبرزت الصحف القرارات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى أمس والتي تضمنت عقوبات مشددة بحق من يعتدي على القوات الأمنية أو من يحاول تخريب الممتلكات العامة.وفي سياق متصل تناولت الصحف الجلسة الطارئة التي من المقرر أن يعقدها مجلس النواب اليوم لبحث مطالب المتظاهرين وإجراءات مجلس الوزراء الإصلاحية بهذا الخصوص.وتطرقت إلى تحذير رئيس الوزراء من الدعوات لإسقاط الحكومة من دون وجود بديل مما يعني ترك البلاد للفوضى.واهتمت الصحف ببيان المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، الذي أصدرته مساء أمس ‏الجمعة، وأعلنت فيه عن عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا أمس الجمعة ,سواء من المتظاهرين أو من القوات الأمنية .// انتهى //12:38ت م0032