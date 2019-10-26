باكو 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسالتقى الرئيس المؤقت لجمهورية الجزائر عبدالقادر بن صالح ، الليلة الماضية ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وذلك على هامش أعمال القمة الـ 18 لحركة عدم الانحياز في مدينة باكو.وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات علاوة على مناقشة آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي والتطورات التي تشهدها المنطقة.// انتهى //13:07ت م0035