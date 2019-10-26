الرباط 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم إلى الجهود التي يبذلها المغرب لرصد الشبكات الإرهابية، التي تستهدف أمن واستقرار البلاد،وأخبرت في هذا الصدد، عن تمكن الأمن المغربي من إجهاض مخطط إرهابي خطير عبر تفكيك خلية إرهابية، واعتقال أفرادها الذين كان يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية بالمغرب.واهتمت الصحف بالبيان الختامي الصادر في ختام اعمال قمة روسيا-إفريقيا التي انعقدت بمدينة سوتشي الروسية، بمشاركة 54 بلدا افريقيا ،والتي دعت إلى إقامة شراكة جديدة"منصفة ومتعددة الأشكال" بين روسيا وإفريقيا.وتناولت الصحف التطورات السياسية في تونس، بعد تنصيب الرئيس الجديد قيس سعيد، وأبرزت الصحف أن الرؤية الخارجية للرئيس الجديد، تتجه صوب إعطاء تونس دورا معينا في إحياء اتحاد المغرب العربي، عبر التنسيق مع بلدان الاتحاد من أجل إحياء مشروع الوحدة المغاربية .وواصلت اهتمامها بتطورات الشأن اللبناني، حيث واصل اللبنانيون أمس حركة الاحتجاجات المنددة بسوء الوضع المعيشي والاقتصادي، وسط مساعي رئيس الحكومة لتشيكل حكومة جديدة تكون موافق عليها من قبل جميع التيارات السياسية.كما تطرقت الصحف إلى التوتر التي تشهده العاصمة العراقية، مع خروج مظاهرات احتجاجية امس للمطالبة بالتصدي للفساد وتحسين الأوضاع المعيشية.وتحدثت الصحف عن إصابة عشرات الفلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.// انتهى //13:11ت م0036