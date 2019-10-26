نجران 27 صفر 1441هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسخصصت أمانة منطقة نجران مساحة 28.081.008 أمتار مربعة من الأراضي داخل النطاق العمراني بمدينة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها لمصلحة عدة جهات حكومية بالمنطقة.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن قرارات تخصيص الأراضي، تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية لدعم وزارات الدولة وتوفير المرافق الخدمية والحكومية اللازمة للمواطنين والمقيمين في المناطق السكنية، وامتداداً لما شرعت الأمانة في تخصصيه خلال الأعوام الماضية لعدد من الجهات الحكومية، مؤكداً أن الأمانة ستستكمل ما تم تخصيصه من الأراضي للإدارات المتبقية بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بذلك.من جانبه بيّن وكيل الأمين للتنمية الحضرية المهندس نشوان الصقور أنه تم تخصيص 15 قطعة لمصلحة وزارة الداخلية داخل مدينة نجران ومحافظاتها شملت، تخصيص أرض لمركز إمارة محافظة ثار بمساحة 15.000 متر مربع وتخصيص أرض أخرى بمحافظة شروره بمساحة 63.017 متراً مربعاً، وتخصيص قطعة أرض بمدينة نجران بمساحة 382.891 متراً مربعاً، وتخصيص قطعة أرض بمحافظة حبونا بمساحة 10.000 متر مربع، وتخصيص أرض لمصلحة وزارة الداخلية بمساحة 11.967 متراً مربعاً، كما تم تخصيص قطعة أرض أخرى بمحافظة شروره بمساحة 1.000.000 متر مربع، وتخصيص قطعة أرض أخرى بمحافظة حبونا بمساحة 10.000 متر مربع، وتخصيص قطعة أرض بمركز الحصينية بمساحة 120.000 متر مربع، وتخصيص 5 قطع لمصلحة وزارة الدفاع بمحافظة خباش بمساحة 80.000 متر مربع، وتخصيص قطعتي أرض لوزارة الإسكان بمدينة نجران بمساحة 23.285.942 متراً مربعاً، وتخصيص 58 قطعة أرض لمصلحة وزارة الشؤون الإسلامية لإقامة مساجد وسكن إمام ومؤذن بمدينة نجران وتخصيص 45 قطعة ما بين مساجد وسكن إمام ومؤذن بمحافظة شروره بمساحة 131.617 متراً مربعاً.وأفاد المهندس الصقور أنه تم تخصيص 59 قطعة أرض لمصلحة وزارة التعليم لإقامة مدارس للبنين والبنات بمدينة نجران بمساحة 454.708 أمتار مربعة، إلى جانب تخصيص قطعة أرض لمصلحة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة نجران بمساحة 6.400 متر مربع، وتخصيص قطعة أرض لجمعية التنمية الأسرية بمحافظة بدر الجنوب بمساحة 1.484 متراً مربعاً، وأخرى للجمعية التعاونية بمحافظة شروره بمساحة 2.500 متر مربع، وتخصيص أرض للهيئة العامة للرياضة "استاد رياضي" بمساحة 2.250.000 متر مربع، وتخصيص 6 قطع لوزارة العدل بمدينة نجران بمساحة 88.308 أمتار مربعة، وتخصيص قطعة لمصلحة الهيئة العامة للإحصاء بمساحة 2500 متر مربع، وتخصيص قطعة أرض لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات "البريد السعودي" بمدينة نجران بمساحة 2.499 متر مربع، وقطعة أرض لمركز مهارات المستقبل للرعاية النهارية بمدينة نجران بمساحة 7.678 متراً مربعاً.//انتهى//13:15ت م0037