الرياض 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض أمس حفل سباقه الـ 21 على مساهمة وهدية نادي الفروسية ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440 / 1441هـ- 2019 / 2020م.واشتمل السباق على عشرة أشواط، وكانت الأشوط الرئيسة هي: الشوط الثالث (تقديرية نادي الفروسية)، والشوط التاسع (مساهمة نادي الفروسية)، والشوط العاشر (هدية نادي الفروسية ).وسلم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع الجائزة التقديرية للمدرب مطلق أبو أثنين بعد فوز الجواد ( نجام ) العائد ملكيته لإسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط الثالث.كما سلم المشرف على العلاقات العامة والمراسم بالنادي خالد بن ابراهيم العشري الشيك الافتراضي لمساهمة نادي الفروسية لمحمد بن عبدالإله الموسى بعد فوز الجواد ( يروي ) العائد ملكيته لإسطبل والده الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط التاسع.كما سلم العشري الشيك الافتراضي لهدية نادي الفروسية للمدرب محمد الضفيان بعد فوز الفرس ( صوت الريح ) العائدة ملكيتها لإسطبل سعد بن محمد الضفيان التي حققت المركز الأول في سباق الشوط العاشر.// انتهى //13:19ت م0038