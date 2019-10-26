بيروت 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسأكدت منظمات حقوقية فلسطينية في لبنان ، أن نظام الأسد في سوريا شن حملة اعتقالات واسعة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك النازحين إلى البلدات السورية جنوب دمشق.وأفادت هيئة فلسطيني سوريا للإغاثة والتنمية في بيان اليوم ، أن قوات نظام الأسد وأجهزته الأمنية اعتقلت عددا من النازحين الفلسطينيين في بلدات يلدا و ببيلا وبيت سحم.بدوره ، أشار موقع "شبكة صوت العاصمة الإعلامي" إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد شنت خلال الأيام الماضية، حملة اعتقالات طالت أكثر من 35 شاب سوريا وفلسطينيا جنوب دمشق.وأضاف أن دوريات مشتركة بين الأمن السياسي والأمن العسكري التابعة لنظام الأسد، مدعومة بوحدات عسكرية، نفذت حملة دهم كبيرة استهدفت المساجد وعشرات المنازل والمحال التجارية في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم.// انتهـى //13:22ت م0039