باكو 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسالتقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ، الليلة الماضية ، وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي وذلك على هامش أعمال القمة ال 18 لحركة عدم الانحياز في مدينة باكو.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تنميتها وتوطيدها في شتى المجالات كما تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة اليمنية علاوة على مناقشة التطورات الحالية على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //13:43ت م0041