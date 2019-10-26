سيئول 27 صفر 1441 هـ الموافق 26 أكتوبر 2019 م واسعقد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمس الجمعة في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا لكوريا الجنوبية، لقاء مع رئيس رابطة المدعين العامين الدولية (IAP) هوانق شيول-كيو، تناولا من خلاله سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين الرابطة والنيابة العامة في المملكة العربية السعودية .ووجه هوانق شيول-كيو دعوة لمعالي النائب العام لزيارة مقر الجمعية في هولندا مبدياً في الوقت نفسه رغبته في زيارة النيابة العامة في المملكة.واختتم معاليه زياراته إلى كوريا الجنوبية بزيارة المركز الوطني للتتبع الإلكتروني، والتقى مدير المركز "كيم جيوق ريول" وعدداً من المسؤولين واستمع معاليه إلى شرح مفصل لأعمال المركز وطريقة عمل نظام الإشراف الإلكتروني ومدى فعاليته وخطط تطويره، كما اطّلع على آليه سير إجراءات التتبع والتعقب الإلكترونية للأشخاص حاملي الأساور الإلكترونية.// انتهى //13:47ت م0042